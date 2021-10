Finał zmagań w siatkówce na siedząco [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Drużyny z całej Polski i zacięta rywalizacja. W Policach zakończył się Turniej Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej na siedząco.

- Bardzo ciekawe rozgrywki, grają osoby niepełnosprawne, a są to ludzie szczególnie wrażliwi. - Drużyna Gwarek Wilków. Już drugi sezon gramy, także jest ok. Jest 1:0 dla nas - opowiadali kibice i zawodnicy.



- Jest to sport integracyjny, zarówno starsi, jak i młodsi, kobiety i mężczyźni, osoby niepełnosprawne i pełnosprawne mogą wspólnie rywalizować - na jednym boisku - w jednej drużynie i się dobrze bawić - przekonuje Bożydar Abadżijew, trener reprezentacji Polski w piłce siatkowej na siedząco.



- Nasz klub imprezy siatkarskie organizuje już od 7 lat. Turniej o mistrzostwo Polski odbywa się tutaj w Szczecinie lub Policach - dodaje Tomasz Kazimierczak, prezes klubu sportowego KSI Start Szczecin i trener kadry polskich wioślarzy niepełnosprawnych.



Najlepsza w rozgrywkach okazała się drużyna ze Śląska - Paravolley Silesia. Podopieczni trenera Wiesława Klimeckiego ze Startu Szczecin zdobyli czwarte miejsce.