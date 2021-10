Inauguracja roku akademickiego na PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że Pomorski Uniwersytet Medyczny łączy wysoką jakość kształcenia z działalnością naukową i kliniczną. W Szczecinie szef resortu zdrowia uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na PUM.

Minister Adam Niedzielski zaznaczył, że jakość kształcenia na PUM potwierdza zwiększająca się liczba studentów.- Uczelnia systematycznie zwiększa w ostatnich latach liczbę studentów; szczególnie na kierunkach lekarskich liczba ta zwiększyła się o 30 procent. To jest imponujące, że można łączyć postęp w dziedzinie naukowej z utrzymaniem standardu jakości kształcenia i niesłabnącym zainteresowaniem kształceniem na uczelni - podkreślił minister Niedzielski.Minister nauki i edukacji, Przemysław Czarnek powiedział, że jego resort dba o rozwój nauki zarówno w większych, jak i w mniejszych ośrodkach w kraju.- Nie może być tak, że będziemy faworyzować rozwój nauki tylko w niektórych miastach. Macie państwo, tu w województwie zachodniopomorskim, tak jak w województwie lubelskim, czy na Podkarpaciu, czy w województwie lubuskim..., macie państwo takie samo prawo, a nawet obowiązek rozwijać polską naukę jak naukowcy w Warszawie, Krakowie czy w Poznaniu. Wszyscy jesteśmy tak samo ważni i tego pilnujemy, zwłaszcza w ostatnim czasie - dodał minister Czarnek.Minister Czarnek powiedział również, że dzięki nadwyżce w budżecie państwa jeszcze w tym roku do uczelni wyższych trafi dodatkowy miliard złotych. Zaznaczył, że pieniądze te trafią w pierwszej kolejności do tych ośrodków, które do tej pory były niedofinansowane - tak jak PUM.