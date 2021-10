Startuje Paczka dla Rodaka i Bohatera [ZDJĘCIA]

Paczki trafią m.in. do Polskiej Szkoły Specjalnej w Solecznikach na Litwie, do Polskiej Szkoły Podstawowej w Rakańcach, Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie i Caritasu w Ejszyszkach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rusza akcja pomocy Polakom na dawnych Kresach Rzeczypospolitej: Paczka dla Rodaka i Bohatera. Pomoc ma trafić do potrzebujących - głównie na Litwie - jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Pakowanie darów przewidziano na 3-4 dzień grudnia.



- Dzisiaj rozpoczynamy oficjalne już działania, żeby "Paczka" wyjechała ze Szczecina 4 grudnia do naszych rodaków na Litwie i na Łotwie. No i te nieliczne paczki, pojedyncze, które dotrą na Białoruś, ale niestety, jest to skala bardzo mała. Dziękuję za wsparcie. Myślę, że ta pomoc będzie dokładnie taka sama jak w roku ubiegłym. Przekroczyliśmy 200 ton towarów dostarczonych dla naszych rodaków - podkreślił Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości.



Oprócz "dużych sponsorów" akcję wspierają też prywatni darczyńcy.



- Pamiętam, jak zaczynaliśmy od niewielkich samochodów, do których nie mieściły się jeszcze całe tony... A potem udało się to zamienić w tak wspaniałą akcję, z tak wielkim rozmachem. I właśnie oprócz tak ważnych partnerów jak Grupa Azoty czy Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście cały czas jest wielka grupa ludzi, prywatnych darczyńców z całej naszej ojczyzny, którzy włączają się w to dzieło - dodał ksiądz Maciej Szmuc ze szczecińskiej Caritas.



Paczki trafią m.in. do Polskiej Szkoły Specjalnej w Solecznikach na Litwie, do Polskiej Szkoły Podstawowej w Rakańcach, Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie i Caritas w Ejszyszkach.



Najdalej paczki pojadą do Gimnazjum Polskiego w Dyneburgu im. J. Piłsudskiego na Łotwie.



Polskie Radio Szczecin jest patronem medialnym akcji.