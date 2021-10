To oni będą nas leczyć: oddanie, poświęcenie i altruizm

1,5 tysiąca studentów rozpoczęło studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Tyle osób zostało przyjętych na pierwszy rok.

Niezmiennie najchętniej wybieranym kierunkiem podczas rekrutacji był kierunek lekarski.- To było zawsze moje największe marzenie, żeby być lekarzem, pomagać innym osobom. Jestem studentką pierwszego roku dietetyki klinicznej. Przyjechałam z województwa dolnośląskiego, bo widziałam jakie PUM miał wyniki. A jak się oglądało rankingi, to naprawdę: PUM robił wielkie wrażenie. Ciężko było się nie zdecydować - podkreśliła jedna ze studentek.Rektor uczelni, profesor Bogusław Machaliński mówił do nowych studentów, że praca w służbie zdrowia to powołanie i misja.- Nie ma nic bardziej pięknego i szlachetnego, niż ratowanie życia człowieka. Jest to najcenniejsze zadanie, którego filarami są permanentna dbałość o własną wiedzę, kompetencje i umiejętności oraz służba choremu człowiekowi z oddaniem, poświęceniem i altruizmem - ocenił rektor Machaliński.Minister nauki i edukacji, Przemysław Czarnek zapowiedział kolejne inwestycje w szkolnictwo wyższe. Jak mówi, Sejm zdecydował, że na ten cel przeznaczony zostanie 1 miliard złotych; spora część tej sumy ma zasilić PUM.Minister Czarnek nie zdradził, ile pieniędzy trafi na konto Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.