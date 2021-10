"Oswoić" covid-19 jak grypę. Szczepienie każdego roku?

Liczy, że czwarta fala pandemii będzie ostatnim poważnym zagrożeniem koronawirusem w Polsce - minister zdrowia, Adam Niedzielski mówił też w "Rozmowach pod krawatem", że w kolejnych miesiącach nie powinniśmy notować takiej liczby zachorowań jak rok temu.

Minister Niedzielski tłumaczył, że z decyzją o trzeciej, przypominającej dawce szczepionki dla wszystkich rząd czeka na zalecenia Europejskiej Agencji Leków. W jego ocenie to właśnie szczepienia są panaceum na pandemię.- Mamy zaszczepionych blisko 60 procent dorosłych ludzi i to jest już realne narzędzie i realne zabezpieczenie... - powiedział min. Niedzielski.- A jeżeli trzecia dawka nie wystarczy, bo za rok się okaże, że potrzebna jest kolejna dawka przypominająca? - indagował red. Kamil Nieradka.- ...no, to będziemy funkcjonowali tak, jak z grypą. To znaczy, że co roku jest szczepienie.Mam nadzieję, że rozmiar kolejnych fal będzie mniejszy; wtedy właśnie dojdziemy do tego trybu kontrolowania pandemii i zrobienia z niej czegoś na kształt grypy - odparł minister Niedzielski.Minister zdrowia dodał, że obecnie jest zdecydowanie więcej zachorowań na grypę niż na koronawirusa.Ale ten drugi wirus ma dużo poważniejsze skutki; więcej osób trafia do szpitala, gdzie zmaga się z powikłaniami bądź umiera.