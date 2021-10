Świnoujścianie są wypaleni zawodowo. Paliwa dolewa CZP

Wyjazdowe warsztaty będą bezpłatne, ale, by projekt zrealizować najpierw musi zyskać odpowiednią liczbę głosów w Budżecie Obywatelskim. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Do miejscowego Centrum Zdrowia Psychicznego w ostatnim roku trafiało tak wiele osób z problemem wypalenia w pracy, że specjaliści postanowili stworzyć specjalny program wsparcia dla aktywnych zawodowo.

Z warsztatów i spotkań dla aktywnych zawodowo, które zorganizowali do tej pory specjaliści Centrum Zdrowia Psychicznego skorzystało już kilkadziesiąt osób. Potrzeba jest większa, dlatego powstał nowy projekt: warsztatów wyjazdowych.



- Pomysł na takie warsztaty zrodził nam się w związku z naszą długoletnią pracą i dużym doświadczeniem w Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie do nas trafiają głównie pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, które są pokłosiem wypalenia zawodowego - mówi Anna Mikołajczyk-Pacan, psycholog.



W planach na najbliższy rok jest pięć dwudniowych wyjazdów.



Aneta Całus, terapeuta , tłumaczy, że oderwanie się od codzienności ma duże znaczenie.



- Chcemy, żeby osoby zostawiły na chwilę swoje miejsce pracy, rodzinę czy inne sprawy, w których uczestniczą na co dzień - powiedziała.



Wyjazdowe warsztaty będą bezpłatne, ale, by projekt zrealizować najpierw musi zyskać odpowiednią liczbę głosów w Budżecie Obywatelskim. Głosowanie trwa do piątego października.