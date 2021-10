Kontrowersje wokół dzierżaw miejskich nieruchomości w Kołobrzegu

Anna Mieczkowska wydała oświadczenie, w którym wskazuje, że nie upoważniała żadnego z radnych do prowadzenia jakichkolwiek rozmów z potencjalnymi miejskimi dzierżawcami. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Czy przed sesją radnych doszło do propozycji, która mogła nosić znamiona korupcji i nadużycia władzy? Sprawę porusza jedna z radnych, a prezydent Kołobrzegu pisze oświadczenie.

W czasie sesji jedna z radnych dopytywała, czy inny członek rady odwiedził przedsiębiorcę z nietypową propozycją.



W czasie sesji radni zajmowali się umowami dzierżawy atrakcyjnych nieruchomości w pasie nadmorskim czy na głowicy molo. Wszystkie umowy dla lokalnych przedsiębiorców zostały przedłużone o 9 lat. Już po głosowaniu radna Izabela Zielińska zwróciła się do innego członka rady, Artura Dąbkowskiego z pytaniem o jego wizytę u jednego z przedsiębiorców.



- Czy to prawda, że przekazał informacje dotyczące tej nieruchomości, czy są jeszcze jakieś inne podmioty gospodarcze, które również są zainteresowane nieruchomością? I czy to prawda, że w trakcie rozmowy wspomniał pan, że jest "jedenastym głosem" prezydent miasta, Anny Mieczkowskiej - pytała.



Artur Dąbkowski tych doniesień nie komentuje i wskazuje, że wszystkie osoby oskarżające go muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.



Do zdarzeń z sesji odniosła się natomiast prezydent Kołobrzegu. Anna Mieczkowska wydała oświadczenie, w którym wskazuje, że nie upoważniała żadnego z radnych do prowadzenia jakichkolwiek rozmów z potencjalnymi miejskimi dzierżawcami.