Wyrzucali meble w centrum miasta. Złapała ich fotopułapka

Fot. Straż Miejska Kołobrzeg

Fotopułapki w Kołobrzegu pomagają w walce z zaśmiecaniem ulic. Przekonało się o tym dwóch mężczyzn, których jedna z kamer przyłapała podczas wyrzucania mebli w centrum miasta.

Dwóch mężczyzn wyrzucało stare meble pod drzewem w ścisłym centrum Kołobrzegu. Po chwili na miejscu pojawił się patrol straży miejskiej, a sprawcy otrzymali mandaty karne. To scenariusz z minionego weekendu z centrum miasta.



Komendant miejscowej straży miejskiej Mirosław Kędziorski tłumaczy, że zdarzenia zarejestrowała fotopułapka, która pozwoliła złapać sprawców na gorącym uczynku.



- Fotopułapka nie znalazła się tam przypadkowo. Już wcześniej ujawniliśmy tam sytuacje, że mieszkańcy pod to drzewo znoszą nie tylko odpady wielkogabarytowe - mówi komendant.



Kędziorski przypomina, że fotopułapki instalowane są w różnych częściach miasta, jednak ich lokalizacja pozostaje tajemnicą. Z kolei miejscy urzędnicy apelują by nie wyrzucać starych mebli na własną rękę, a zapoznać się z programem miejskiej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.