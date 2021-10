Trzy firmy wyraziły zainteresowanie budową terminala kontenerowego

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Są zainteresowani budową głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu.

W Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście złożono trzy wstępne oferty od firm, które chciały by realizować tę inwestycję - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.



- Jesteśmy w trakcie postępowania, które ma na celu wyłonienie przyszłego inwestora, który zainwestuje w terminal swoje pieniądze, wybuduje go, a w przyszłości będzie jego operatorem. Czekaliśmy do 30 września na tzw. wyrażenie zainteresowania przez potencjalnych inwestorów. 1 października zgłoszenia zostały otwarte i mamy trzy firmy, które się do nas zgłosiły - mówi Woźniak-Lewandowska.



Głębokowodny terminal kontenerowy miałby powstać na wschód od gazoportu.



- Teraz te zgłoszenia będą analizowane i w ich konsekwencji będzie wybrany ten, z którym będziemy dalej negocjować. Do końca lutego będziemy czekali na oferty. Spośród nich będzie wybrana najkorzystniejsza. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to do końca 2022 roku umowa z przyszłym inwestorem głębokowodnego terminala kontenerowego powinna być podpisana - mówi Woźniak-Lewandowska.



Koszt inwestycji szacuje się na 4 miliardy złotych. Terminal ma powstać na pirsie wybudowanym w głąb morza.