Zachodniopomorskie: 97. Polska: 1325

Mamy 1325 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:

lubelskiego (294),

mazowieckiego (197),

podlaskiego (121),

zachodniopomorskiego (97),

łódzkiego (83),

małopolskiego (82),

podkarpackiego (68),

pomorskiego (66),

dolnośląskiego (65),

warmińsko-mazurskiego (56),

śląskiego (46),

wielkopolskiego (45),

kujawsko-pomorskiego (43),

świętokrzyskiego (20),

opolskiego (17),

lubuskiego (14).

11 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.Z powodu COVID-19 zmarło 8 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 38 osób.Liczba zakażonych koronawirusem 2 912 876/75 741 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).W szpitalach przebywa obecnie 1963 pacjentów covidowych - informuje Ministerstwo Zdrowia. Od poniedziałku ich liczba wzrosła o 123 osoby. 195 chorych jest podłączonych do respiratorów. W ciągu minionej doby ta liczba wzrosła o 15 osób.Na kwarantannie przebywa 89 204 osób. To ponad 8 tys. osób więcej niż dzień wcześniej.Resort zdrowia podał także, że w sumie w Polsce jest 2 665 239 ozdrowieńców z COVID-19.