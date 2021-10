Do wydania jest 50 tysięcy złotych. źródło: https://trzebiatow.budzet-obywatelski.org/

To ostatni moment, żeby przedstawić swój pomysł dla Trzebiatowa.

We wtorek kończy się nabór projektów do budżetu obywatelskiego tego miasta. Do wydania jest 50 tysięcy złotych.Pomysły można składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie. Wszystkie szczegóły - na stronie internetowej