Świnoujście: Zaginęła 14-letnia Wiktoria

W Świnoujściu trwają poszukiwania zaginionej Wiktorii. 14-latka wyszła z domu w niedzielę. Do tej pory nie wróciła i nie ma z nią kontaktu.

Policja prosi o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Nastoletnia mieszkanka Świnoujścia ostatni raz była widziana w niedzielę około godziny 14. Wyszła z domu, by odwiedzić koleżankę. Później miała udać się na przeprawę promową "Bielik", by dostać się na dworzec PKP, skąd o 18.50 planowała odjazd do szkoły w Szczecinie. Z ustaleń policji wynika, że dziewczyna nie dotarła na pociąg.



Wiktoria Gębka ma około 167 centymetrów wzrostu, brązowe oczy, długie czarne, proste włosy. Gdy wychodziła z domu miała na sobie niebieskie jeansy, czarną jeansową kurtkę i czarne sportowe buty, przy sobie czarną torebkę i dużą podróżną torbę na ramię.



Osoby, które widziały zaginioną lub mają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Świnoujściu pod numerem telefonu 477-831-511.