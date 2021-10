Kalesony... hitem Muzeum Obrony Wybrzeża

Fot. Fort Gerharda Muzeum Obrony Wybrzeża Fot. Fort Gerharda Muzeum Obrony Wybrzeża

Armaty, mundury i inne historyczne eksponaty, a wśród nich... żołnierskie kalesony, które są hitem ekspozycji Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Części garderoby bawią zwiedzających, ale też całkiem sporo mówią o historii żołnierskiego życia.



- Nie założyłbym, bo nie są dla mnie takie. No raz, że niewygodne i za szerokie - podsumował jeden ze zwiedzających. To reakcja na widok żołnierskich kalesonów, które są częścią ekspozycji Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.



Na odwiedzających robią wrażenie. - Przyszłam na poważną wystawę. Ja tu patrzę, a tu gacie. Trochę humoru jeszcze nikomu nie zaszkodziło. - W żadnym muzeum nie spotkałem się z takim pomysłem - mówią miłośnicy historii.



- Kalesony, choć bawią, dla historyków mają spore znaczenie - mówi Piotr Piwowarczyk, opiekun muzeum. - Każda armia szyła te części bielizny w oparciu o swoje własne doświadczenia, czyli na przykład gacie żołnierza fińskiego wykonane są z bardzo grubej bawełny, natomiast gacie polskiego żołnierza, to jest taka delikatna flanelka, która przed niczym ewidentnie nie zabezpiecza.



W murach świnoujskiego fortu nie brakuje umundurowania żołnierzy od czasów szwedzkich aż po lata 70. XX w.