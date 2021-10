Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Jeszcze we wtorek woda powinna wrócić do kranów - powiedział Radiu Szczecin burmistrz Choszczna, Robert Adamczyk.

Po południu, w mieście doszło do awarii i z kranów w całym mieście przestała lecieć woda.

Jak mówi Adamczyk, to wina przestarzałego systemu.



- Jest to awaria hydrantu, ale żeby ją usunąć, niestety trzeba było zakręcić całą wodę, ponieważ wyciek był tak duży. Niestety nie można było tego zrobić pod ciśnieniem. W sumie z drobiazgu zrobił się duży problem - tłumaczy Adamczyk.



Jeżeli awarii nie uda się usunąć sprawnie, zostana podstawione beczkowozy.