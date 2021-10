Kadr z "Nowa symfonia" Mateusza Żeglińskiego.

Film "Nowa symfonia" Mateusza Żeglińskiego zdobył Nagrodę Publiczności na 15. Festiwalu Kina Niezależnego w Przemyślu.

Głównym bohaterem filmu jest dyrygent ze Szczecina, Norbert Twórczyński, wykładowca Akademii Sztuki. To opowieść o wstawaniu z kolan i podróży na sam szczyt, pomimo przeciwności - tak o projekcie pisze jego autor.



Skąd pomysł na akcję w Filharmonii? -to tłumaczy Żegliński: - Pani dyrektor Dorota Serwa, znając swój zespół i pracowników, plus wiedząc o moich poszukiwaniach bohatera zaproponowała mi Norberta Twórczyńskiego. Wtedy asystenta dyrygenta.



Już wkrótce, na kanale YouTube, reżysera pojawi się oficjalny trailer filmu "Nowa symfonia". Produkcja będzie później dostępna do obejrzenia w sieci.