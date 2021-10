Powrót autobusów komunikacji miejskiej na pętlę Kołłątaja planowany jest dopiero wiosną przyszłego roku. źródło: ZDiTM

Od soboty całkowicie zamknięta dla ruchu kierowców zostanie część ulicy Kołłątaja w Szczecinie.

Chodzi o odcinek od ronda Giedrojcia do ronda Sybiraków. Utrudnienia dotyczyć będą także pasażerów komunikacji miejskiej - mówi prezes Tramwajów Szczecińskich Krystian Wawrzyniak.



- Pętla na ul. Kołłątaja zostanie wyłączona z użytkowania; ten rejon będzie przebudowywany. Autobusy będą przeniesione z pętli, wzdłuż ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Św. Barbary do ul. Niemcewicza po jednej i po drugiej stronie i tylko i wyłącznie tam ten rejon ulicy będzie do wykorzystania przez komunikację autobusową - zapowiedział prezes Wawrzyniak.



