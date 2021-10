Będzie gruntowny remont świnoujskiej mariny

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W tym sezonie odwiedzili ją żeglarze z 500 portów macierzystych, 22 krajów. Marina Basenu Północnego w Świnoujściu cieszy się powodzeniem wśród yachtmanów.

To nie tylko powodem do dumy, ale też spore wyzwanie. Wysłużone pomosty wymagają ciągłej reperacji - nie zawsze opłacalnej. Stąd decyzja o gruntownym remoncie.



- Można sobie zacumować bezpiecznie tak do y-bomów. Prąd, woda. Bardzo jesteśmy zadowoleni, lubimy tu wracać - tak o świnoujskiej marinie Basenu Północnego wypowiadają się żeglarze. Z przystani z roku na rok korzysta więcej osób.



Popularność miejsca cieszy, ale równocześnie niesie za sobą pewne minusy. - Tym problemem jest degradacja zarówno podwodna i nawodna pomostów. To wymaga bardzo dużych nakładów finansowych - opowiada Anna Kryszan, dyrektorka OSiR.



Dodaje, że rozwiązania sprzed kilkunastu lat już się nie sprawdzają.



- Robimy obecnie projekt, który zakłada, że będą zamontowane betonowe pontony na dalbach, czyli na słupach, które będą odporne na wzrosty poziomu wody - mówi Kryszan.



W tej chwili na świnoujskiej marinie, przy pomostach jest 220 miejsc postojowych. Nowy projekt zakłada zwiększenie tej liczby do 470. Pierwszy będzie gotowy już w przyszłym roku.