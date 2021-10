Inwestycje na plaży w Mielnie

Fot. Urząd Morski w Szczecinie.

Urząd Morski w Szczecinie odtworzy ostrogi brzegowe w Mielnie. Będą one naprawiane tradycyjną metodą.

Każda ostroga jest zbudowana z pali drewnianych, które w rzędzie są wbijane w dno morza - mówi Piotr Domaradzki z Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Ostrogi brzegowe służą do zatrzymywania na odcinku, gdzie są budowane, piasku, który jest wleczony przez strumień wzdłuż brzegowy, strumień wody. To działa podobnie jak płotki przeciwśniegowe, budowane przy drogach w pewnej odległości od drogi, które powodują, że śnieg odkłada się pomiędzy płotką a drogą, a nie na samej jezdni.



Plaża w Mielnie będzie też poszerzona, zostaną też umocnione wydmy. - Na koniec cały ten odcinek będzie dotknięty sztucznym zasilaniem, czyli tam zostanie przywieziony piasek z morza. Napompowany na brzeg w ilości mam nadzieję na tyle dużej, że plaża w sposób znaczny się podwyższy i poszerzy - powiedział Domaradzki.



Wartość inwestycji to 54 miliony złotych.