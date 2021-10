Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Co najmniej do godzin nocnych, jeśli nie do rana, potrwa usuwanie awarii w Zdrojach. Mieszkańcy budynków przy ulicy Piechoty i Walecznych wciąż są pozbawieni wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji podstawił beczkowozy. Naprawa rurociągu wciąż trwa. Uszkodzony wodociąg położony jest na głębokości 3 metrów, co utrudnia prace.