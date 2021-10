Spadła liczba zatruć. Znamy się na grzybach?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W regionie udało się prawie wyeliminować zatrucia grzybami u dzieci.

Jak mówi dr hab. n.med. Andrzej Brodkiewicz - lekarz kierujący Kliniką Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć szpitala „Zdroje” w Szczecinie, to efekt licznych informacji, które pojawiały się w mediach. Tak było np. W 2013 roku, kiedy muchomorem zatruł się 10-latek spod Szczecina, udało mu się uniknąć przeszczepu.



Do 2014 roku, grzyby były jedną z głównych przyczyn zatruć u dzieci. Każdego roku było kilkanaście takich przypadków, teraz zdarzają się tylko sporadycznie.



- Ta tendencja nie dotyczy całego kraju, ale naszego regionu - mówi Brodkiewicz. - W innych ośrodkach absolutnie się to nie zmieniło, tych zatruć jest cały czas dużo. Natomiast w Zachodniopomorskiem ilość zatruć z powodu grzybów u dzieci jest oczywiście praktycznie minimalna. Ja nie mówię o tych takich "twardzioszkach", które rosną praktycznie wszędzie i mama nie przypilnuje 4- czy 5-latka, który dorwie grzyba i wsadzi go do jamy ustnej. Oczywiście nic temu dziecku się nie stanie, my rozmawiamy o rzeczywistych fatalnych zatruciach.



Andrzej Brodkiewicz dodał, że podobnie jest z dopalaczami. Takie zatrucia zdarzają się dziś bardzo rzadko.