Nowy rok akademicki - czas start [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawie pół tysiąca nowych studentów na takich kierunkach, jak między innymi psychologia, pedagogika, kryminologia czy obronność i bezpieczeństwo narodowe.

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie w czwartek zainaugurowała kolejny rok akademicki.



Na miejscu rozmawialiśmy też ze studentami: - Studiuję kryminologię, mój tata był policjantem, ja się tak zainteresowałam tym wszystkim. Na takich studiach, ważne jest to, że będę mogła pomóc społeczeństwu. - Studiuję psychologię, to kierunek, na którym czuję, że będę miał szansę się rozwijać - mówili świeżo upieczeni studenci.



- Jeśli będzie możliwość prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym, to będzie to normalny, prawidłowo przebiegający rok akademicki. W tym roku, blisko pół tysiąca, głównie młodych ludzi, ale nie tylko, zaufało nam i podjęło naukę w murach naszej uczelni - mówi Waldemar Urbanik, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.



Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Zbigniew Formella z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.