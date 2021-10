Bici i przypalani papierosami... Wychowankowie MOW-u w końcu przeniesieni

Wszyscy wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach trafili już do innych placówek. Na miejscu pozostała już tylko kadra.

Chodzi o ośrodek pod Myśliborzem. Przebywało tam 27 nastolatków. Według relacji medialnych, od kilkunastu lat dochodziło tam do przemocy. Dopuszczali się tego wychowawcy i inni wychowankowie. Chłopcy byli między innymi przypalani papierosami i bici pałkami.Nieoficjalna likwidacja ośrodka rozpoczęła się na początku września. Wtedy opuścili go pierwsi wychowankowie.Likwidacja ośrodka to najlepszy możliwy scenariusz - mówi zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak: - Jednym z takich pomysłów, które miały być, jakby taką ostatnią deską ratunku dla funkcjonowania tego ośrodka, to był właśnie program naprawczy pod koniec 2017 roku i miało on być realizowany przez trzy lata. Niestety, finał jest taki, że program ten nie został zrealizowany, a jednym z jego punktów było to, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa wychowanków.Wobec trzech wychowawców z MOW-u toczy się postępowania przy rzeczniku dyscyplinarnym ds. nauczycieli.Teraz główne decyzje w sprawie likwidacji ośrodka podejmie starostwo myśliborskie. Na to jednak potrzeba czasu, bo w skład MOW-u wchodzą szkoły publiczne. Będą mogły być one zamknięte dopiero 31 sierpnia przyszłego roku.- Wcześniej będą musiały być podjęte działania, związane z podjęciem przez radę powiatu, tak zwanej uchwały intencyjnej. Uchwały, w której rada wyraża zamiar zlikwidowania tego MOW-u, a potem będzie musiała być podjęta uchwała ostateczna czy uchwała likwidacyjna - dodaje Sołtysiak.Wychowankowie trafili do ośrodków w całej Polsce. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Ośrodek podlega pod powiat myśliborski, który przez wiele lat nie reagował na informacje o przemocy.