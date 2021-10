Sytuacja pandemiczna w szkołach. Więcej zakażeń wśród młodszych uczniów

Szkoła Podstawowa numer 20 w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Więcej zakażonych uczniów jest w podstawówkach niż szkołach ponadpodstawowych. Placówki w Zachodniopomorskiem radzą sobie z czwarta falą epidemii - ocenia zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak.

- Według najnowszych danych, nauka w trybie hybrydowym odbywa się w 16 szkołach podstawowych i 7 ponadpodstawowych w regionie - mówi Sołtysiak



- Nie jest to rozmiar, który wywołuje jakikolwiek niepokój i nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, że dzieje się coś bardzo złego. Szkoły sobie dobrze radzą, są przygotowane. Jakby nie było, to 1,5 roku tego typu doświadczeń już za nami, więc zarówno dyrektorzy, jak i kadra wiedzą jak mają postępować - dodaje Sołtysiak.



Te statystyki można wiązać ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi. W Polsce na razie preparaty są podawane dzieciom powyżej 12. roku życia. Te młodsze nie mogą się jeszcze szczepić.



- My cały czas zachęcamy, jak najbardziej do tego, żeby się szczepić. To jest w tej chwili jedyny - jak wszyscy wiemy - i najbardziej skuteczny sposób na to, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa - zapewnia Sołtysiak.



Minionej doby w Zachodniopomorskiem odnotowano 103 nowe zakażenia koronawirusem, w całej Polsce było ich ponad 2 tysiące.