Nie ma chętnych do utwardzenia alejek na świnoujskim cmentarzu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Miały być skończone przed 1 listopada, ale ich wykonanie musi poczekać aż... do przyszłego roku.

Brakuje firm chętnych do utwardzenia alejek na świnoujskim Cmentarzu Komunalnym.



Kostką brukową ma być wyłożonych 140 metrów alejek świnoujskiego cmentarza. Miasto planowało, że budowę dróg uda się zrealizować przed dniem Wszystkich Świętych, jednak znalezienie wykonawcy jest trudniejsze, niż zakładano - wyjaśnia Hanna Lachowska ze świnoujskiego magistratu.



- Od maja trzykrotnie ogłaszaliśmy przetargi, indywidualnie również zadawaliśmy pytania. Niestety wszystkie firmy mówiły, że mają zbyt dużo zleceń, dlatego będzie to możliwe dopiero w przyszłym roku - dodaje Lachowska.



W tej chwili, część ścieżek pokrytych jest piachem. Dla odwiedzających groby, stanowi to problem. Zawłaszcza, gdy pogoda nie sprzyja: - Przychodzę do domu, to mam pełne buty piasku. Jak sucho, to się grzęźnie. - Po błocie nie bardzo. - Na tych, to zęby można powybijać.



Planowane prace, to kontynuacja utwardzania dróg w starej części cmentarza. Nowe utwardzone odcinki będą łączyły się z już istniejącymi. W tym roku miasto na cmentarzu wymieniło już wodociąg i 16 pkt. poboru wody.