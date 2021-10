Bezpłatny ginekolog dla matek w ciąży

Fot. Małgorzata Furga [Radio Szczecin]

Będą jeszcze skuteczniej pomagać rodzinom, które spodziewają się dziecka z wadą letalną.

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie rozpoczęło współpracę z Gabinetami Tuwima. Dzięki temu kobiety w ciąży będą mogły bezpłatnie korzystać z wizyt u ginekologa - mówi dr Dorota Gródecka, ginekolog i położnik z Gabinetów Tuwima.



- Przede wszystkim dziękujemy za zaufanie, bo te mamy wymagają specjalistycznej opieki. Nie jest to opieka łatwa, dlatego, że my musimy prowadzić mamę w ciąży i to maleństwo, które jest w brzuchu. Musimy mieć świadomość tego, że mamy w ciąży też potrafią chorować i one są w tej ciąży też bardzo ważne - mówi Gródecka.



Zachodniopomorskie hospicjum dla dzieci i dorosłych zapewnia takim rodzinom wsparcie psychologiczne i pediatry. Już od jakiegoś czasu prowadzi hospicjum perinatalne. Takie placówki wspierają rodziny, które spodziewają się ciężko chorych dzieci. Specjaliści przygotowują rodziców często na poronienie lub śmierć dziecka niedługo po narodzinach. Pomagają również w opiece nad ciężko chorym niemowlakiem - mówi dr Sebastian Woźniak, kierownik medyczny hospicjum.



- Daje to płynne przejście od tej opieki typowo szpitalnej i zamkniętej, do tego środowiska domowego. I ci rodzice wiedzą, że tam, gdzie tak naprawdę jest ich gniazdo, ich bezpieczny dom, mają również pełne zabezpieczenie i opiekę. Nie mają poczucia osamotnienia, bezsilności i pozostawienia samemu sobie z problemem - mówi Woźniak.



By zwiększyć świadomość na temat takich rodzin, hospicjum przygotowało specjalne filmy na ten temat. Będą publikowane w każdy czwartek na ich stronie internetowej.