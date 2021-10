Wydzierżawionych zostało już 16 działek na działalność usługową oraz magazynową. źródło: https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17059

Zakończyła się budowa Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu. Wykonawca ogłosił zakończenie inwestycji. Trwają odbiory techniczne.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dopuścił już obiekt do użytkowania. Wydzierżawionych zostało już 16 działek na działalność usługową oraz magazynową. Pozostało jeszcze osiem działek, wkrótce miasto ogłosi na nie przetarg.



Miasto wykupiło na ten cel od Lasów Państwowych 30 hektarów terenu w pobliżu ulicy Karsiborskiej - mówi prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz.



Do centrum prowadzi nowa droga, która łączy się z ulicą Portową, a poprzez nią z ulicą Karsiborską. Docelowo w kierunku centrum miasta będzie biegła w pobliżu tunelu i łączyła się z powstającą właśnie obwodnicą wschodnią.



Koszt całej inwestycji to prawie 30 mln złotych z czego połowę (15 mln zł.) stanowi dofinansowanie, jakie Miasto otrzymało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.