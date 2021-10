Wielkie zmiany w komunikacji miejskiej. Na celowniku: centrum i Niebuszewo

Od soboty pętla autobusowa przy pl. Rodła nie będzie dostępna dla pasażerów. To zmiana czasowa na pół roku.

- Uruchomiamy dodatkową linię tramwajową linii 13; będzie wzmocnienie na linii 65, będzie wydłużenie linii B, natomiast zawieszamy trzy linie pospieszne: A, G i H. Wszyscy pasażerowie, którzy dotychczas korzystali z pętli na Kołłątaja również muszą liczyć się ze zmianami: wzdłuż ul. Kołłątaja na wysokości parku, po obu stronach będą zlokalizowane nowe przystanki - dodała Pieczyńska.



- Wszystkie przystanki, które do tej pory zlokalizowane były przy hotelu Radisson i po drugiej stronie - przy ul. Roosevelta zostaną zlokalizowane w rejonie ul. Wyzwolenia, w różnych miejscach. Mapy są już dostępne na stronach ZDiTM , zachęcamy do tego, żeby przygotować się do podróży i sprawdzić, gdzie będzie nasz przystanek autobusowy - zaleca Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.Korekty w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od soboty obejmą także pętlę Kołłątaja oraz linie kursujące w kierunku prawobrzeża.Wszystkie wprowadzane w sobotę zmiany związane są z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych.