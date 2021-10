Przeszczepy szpiku od dawcy przy Unii Lubelskiej

Prawie 130 zabiegów przeszczepów szpiku kostnego w trzy lata - tyle procedur odbyło się w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

W wrześniu 2018 w placówce Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego otwarto Oddział Transplantacji Szpiku oraz Bank Komórek Krwiotwórczych.Oddział służy przede wszystkim pacjentom chorym na nowotwór. Do tej pory przeszczepiano własne komórki krwiotwórcze, trwają jednak przygotowania do przeszczepów od innego dawcy. To pierwszy taki ośrodek w regionie.- Celem jest poprawa warunków i logistyki tego leczenia, gdyż do tej pory pacjenci w standardach postępowania pacjenci musieli, niestety, jeździć do Poznania bądź innych, odległych ośrodków na południu Polski. Jednocześnie na leczenie możemy przyjąć siedmioro pacjentów - mówi prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM.Na wyposażenie Oddziału Transplantacji Szpiku przeznaczono z budżetu państwa 2 miliony złotych.