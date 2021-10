Przełomowe wydarzenie na Skolwinie. Stadion prawie gotowy na gości [ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trwają wielkie przygotowania na stadionie Świtu Skolwin do meczu z Legią Warszawa. Szczecińska drużyna zagra z Legią w ramach 1/16 Pucharu Polski.

Stadion musi być dostosowany do warunków gry w pucharach. Pojawią się m.in. dodatkowe trybuny, w których docelowo zasiądzie 1500 kibiców.



Nasz reporter przyglądał się pielęgnacji murawy, o której mówi prezes Świtu Skolwin Paweł Adamczak. - Tutaj wymogi są też takie, żeby na całej przestrzeni boiska była trawa. Liczymy, że w polach karnych zostanie też ona wymieniona do tego meczu. Poza tym są to takie drobne sprawy konserwacyjne, związane z odmalowaniem miejsc, dostosowaniem boiska treningowego, żeby ono lepiej wyglądało. Chodzi też o to, aby udostępnić gościom miejsce do trenowania dzień wcześniej.



Dla mieszkańców szczecińskiego Skolwina, mecz będzie na miarę wydarzenia sportowego, którego jeszcze nie pamiętają: - No trudno nie słyszeć o takim wydarzeniu, które odbędzie się w Skolwinie. Będę kibicował, jeżeli będę w stanie dostać się na stadion. Podejrzewam, że zainteresowanie będzie ogromne. Już wczoraj zaczęliśmy tutaj rozmowę i po piwku wypiliśmy na poczet wygranej. Obstawiam, że będzie 2:1.



Mecz Świtu Skolwin z Legią Warszawa odbędzie się 27 października o godzinie 14:00.