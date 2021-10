Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Co najmniej do soboty zablokowana będzie ulica Wawrzyniaka w Szczecinie. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego do Królowej Korony Polskiej.

Przyczyną utrudnień jest uszkodzenie jednej z głównych sieci wodociągowych. Okoliczni mieszkańcy mają wodę w kranach.