"Cyfrowa Gmina", czyli miliony dla regionu

Bardzo duży zastrzyk gotówki trafi do zachodniopomorskich samorządów na rozwój infrastruktury cyfrowej. To w ramach rządowego programu "Cyfrowa Gmina".

Pieniądze mogą być przeznaczone na m.in. zakup oprogramowania, czy komputerów. Jak mówi Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, dostęp do nowoczesnych technologii stał się bardzo ważnym czynnikiem w zaspokajaniu potrzeb obywateli.



- To jest program, który jest odpowiedzią na to, co obserwowaliśmy przez ostatni rok, kiedy podczas pandemii dały znać o sobie braki w sprzęcie, wyposażeniu. Dzięki temu, co robimy, będziemy w stanie przeznaczyć dla województwa zachodniopomorskiego 26 mln złotych - powiedział Cieszyński.



Najwięcej pieniędzy w Zachodniopomorskiem z programu "Cyfrowa Gmina" dostał Stargard.

Jak mówi prezydent Rafał Zając, pieniądze będą przeznaczone na rozwój platform usług elektronicznych w urzędzie przeznaczonych dla mieszkańców. - Na zwiększenie dostępności do e-usług, czyli żebyśmy byli w stanie w samorządzie stargardzkim mnóstwo spraw załatwiać z domu. Wiele miesięcy pracy przed nami, przed informatykami, ale rzeczywiście jeśli programiści wypracują te rozwiązania, to urząd będzie dużo bardziej dostępny - uważa Zając.



Na program "Cyfrowa Gmina" rząd przeznaczy w całej Polsce około miliarda złotych.