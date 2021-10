Zmiany komunikacyjne zaskoczyły część mieszkańców miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Niektórzy szczecinianie byli zaskoczeni nową lokalizacją przystanków; w dotarciu do nich pomagali im informatorzy ZDiTM i wywieszone wcześniej mapki. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od soboty przystanki autobusowe wokół pl. Rodła zostały przeniesione na aleję Wyzwolenia - ma to związek z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych.

Niektórzy szczecinianie byli zaskoczeni nową lokalizacją przystanków; w dotarciu do nich pomagali im informatorzy ZDiTM i wywieszone wcześniej mapki.



- Na początku ciężko było się połapać, jakaś pani rano mnie uświadomiła, ze inaczej jeżdżą autobusy. Podeszłyśmy do mapki, zobaczyłyśmy co i jak się dzieje. - Nie było tak ciężko, jak jechaliśmy 58, to wiedzieliśmy, że będzie się w kółko kręcił, tak, że trafiliśmy bez problemu - relacjonowali szczecinianie.



Także z pętli przy ulicy Kołłątaja zniknęły autobusy komunikacji miejskiej. Obecnie ich przystanki znajdują się w okolicy ronda Sybiraków.



Powrót przystanków autobusowych na swoje dotychczasowe lokalizacje nastąpi wiosną przyszłego roku.