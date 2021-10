Remont drogi Dołuje-Stobno już w przyszłym roku

Droga Stobno - Dołuje. Fot. Archiwum

Przebudowa drogi Dołuje-Stobno ruszy w przyszłym roku. Będzie to możliwe, dzięki dofinansowaniu - w wysokości trzech milionów złotych.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - mówiła, w audycji "Czas Reakcji", Magdalena Sochanowska, naczelnik wydziału dróg publicznych w Policach.



- Inwestycja będzie polegała na przebudowie jezdni, jej poszerzeniu do 6 metrów. Natomiast również na tym odcinku, tylko z jednym wyłączeniem, ten remont nie obejmie odcinka, który w latach ubiegłych był przebudowany razem z budową kanalizacji sanitarnej w samej miejscowości Dołuje - dodała Sochanowska.



Całkowity koszt projektu to ponad 6 mln złotych. Jest też szansa, na pozyskanie pieniędzy na remont drogi w Stobnie.



- Wniosek został złożony do programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W ciągu dwóch tygodni, mają być wyniki i w ramach tego wniosku złożyliśmy projekt obejmujący przebudowę zarówno drogi w miejscowości Stobno, jak i na odcinku od Stobna do Będargowa i od Stobna do Mierzyna - tłumaczyła Sochanowska.



Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie, to przebudowa byłaby możliwa na przełomie 2022 i 2023 roku.