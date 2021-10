Kolizje, korki, utrudnienia... [AKTUALIZACJA]

Mimo trwającego weekendu kierowcy w regionie nie mogą liczyć na bezproblemowy przejazd. Informujemy o zdarzeniach na zachodniopomorskich drogach.

Godz. 15.00

Godz. 14.00

Ponad 4 kilometry mierzy korek na autostradzie A6 w kierunku Świnoujściu. Tak jest na dojeździe do Węzła Kijewo. Droga zwężona jest tam do jednego pasa. W stronę centrum Szczecina zwolnimy za węzłem Dąbie.Zakorkowana jest również przeprawa promowa w Świnoujściu, na wjeździe do miasta.Dwa samochody osobowe zderzyły się na zjeździe z Estakady Pomorskiej, w kierunku Prawobrzeża.Na miejscu są: policja i pogotowie. Zablokowany jest lewy pas ruchu - korek zaczyna się już na Trasie Zamkowej oraz na Wyszyńskiego.