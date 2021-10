Dachował autem i uciekł. Na policję przyprowadziła go rodzina

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Sobotnie, wieczorne dachowanie w okolicach Grodna, w gminie Wolin. Do wypadku doszło przed godz. 21:00.

Świadek zeznał, że kierujący uciekł z miejsca zdarzenia - mówi Katarzyna Jasion, rzeczniczka policji w Kamieniu Pomorskim.



- Kierujący mężczyzna wyczołgał się spod pojazdu, był on zakrwawiony i uciekł do lasu. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy policji. W pojeździe ujawniono broń myśliwską oraz dokumenty należące do 64-letniego mieszkańca Międzyzdrojów. Ogłoszono alarm dla całej jednostki oraz skierowano na miejsce psa tropiącego - tłumaczy Jasion.



Nocne poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatu, dopiero w sobotę rano, kierowcę - do komendy policji - przywiozła rodzina.



Mężczyzna trafił do szpitala w Świnoujściu. Tam zostanie mu pobrana krew na zawartość alkoholu. Sprawę prowadzi komenda w Międzyzdrojach.