Chodzi o odcinek od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Królowej Korony Polskiej.

Doszło tam do awarii sieci wodociągowej. Sieć udało się już naprawić, jednak robotnicy nie mają materiałów, by załatać dziurę w jezdni.Do kolejnej awarii doszło na ulicy Bohaterów Warszawy, w okolicy ul. Pocztowej. Zablokowany jest tam pas ruchu przy torowisku tramwajowym.Tam także utrudnienia potrwają do poniedziałku.