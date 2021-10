Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W Koszalinie pociąg osobowy potrącił mężczyznę. Do zdarzenia doszło przy ulicy Władysława IV. Mężczyzna był reanimowany, ale nie udało się go uratować.

Skład jechał z Sianowa do Koszalina. Trasa na odcinku Skibno-Koszalin jest zablokowana. Polregio wprowadziło tam zastępcze autobusy.



Opóźnione są m.in. składy ze Szczecina do Olsztyna czy ze Słupska do Kołobrzegu.