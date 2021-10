Noc Bibliotek w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej [ZDJĘCIA]

Noc Bibliotek w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej potrwa do godz. 22. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Noc Bibliotek w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej potrwa do godz. 22. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jak odnaleźć wybraną książkę wśród miliona egzemplarzy na półkach w bibliotece - tego m.in. można dowiedzieć się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Trwa tam Noc Bibliotek.

To okazja, by poznać niedostępne na co dzień dla czytelnika miejsca biblioteki. Jest też strefa gier dla dzieci, ale największym zainteresowaniem cieszą się książki, które można kupić za złotówkę.



- Odłożyłam sobie sześć książek, ale jeszcze szukam. Moment na wybranie książki zawsze jest dobry, A zwłaszcza, gdy są za złotówkę; trzeba korzystać - mówiły napotkane przez reportera Radia Szczecin uczestniczki Nocy Bibliotek.



