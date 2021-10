W sumie do placówek trafi 250 tysięcy maseczek i 200 tysięcy rękawic jednorazowych. źródło: http://www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/region-dobrego-wsparcia

Domy Pomocy Społecznej z naszego regionu otrzymają maseczki i jednorazowe rękawiczki. To w ramach projektu Region Dobrego Wsparcia. Pomoc organizuje Urząd Marszałkowski.

Zgłosiły się 52 instytucje; wśród nich m.in. DPS-y, środowiskowe domy samopomocy, hospicja i schroniska dla bezdomnych.



W sumie do placówek trafi 250 tysięcy maseczek i 200 tysięcy rękawic jednorazowych.

To drugie w tym roku tak duże zamówienie.



W marcu prawie 100 zachodniopomorskich instytucji zostało doposażonych w środki ochrony osobistej oraz odzież ochronną, w tym fartuchy medyczne, ochraniacze na obuwie, ochronne czepki i kombinezony, maseczki i rękawice, jednorazową pościel czy płyny do dezynfekcji.



Na ten cel w sumie przeznaczono ponad 3,5 mln zł.