Nadciąga przebudowa pętli Pomorzany. Co to oznacza?

Fot. Radio Szczecin

Przebudowa pętli tramwajowej Pomorzany rozpocznie się prawdopodobnie już na początku listopada. W tym okresie ruszy także remont torowisk na ulicach Dworcowej, Nowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej i Powstańców Wielkopolskich.

W sumie to ponad 12 kilometrów torów.



- Jesteśmy na końcowym etapie postępowania przetargowego. Mam nadzieję, że do końca października uda nam się podpisać kontrakt z wyłonionym wykonawcą i w listopadzie, czyli po Wszystkich Świętych nastąpi przekazanie plasu budowy - zapowiada prezes spółki Tramwaje Szczecińskie, Krystian Wawrzyniak. Dodaje, że wykonawcą wszystkich robót będzie firma ZUE.



Rozpoczęcie prac na Pomorzanach oznaczać będzie likwidację linii nr 13, jak również powrót linii wcześniej zawieszonych.



- Po wejściu na plac budowy wracamy z częstotliwością linii nr 2, która zostanie przywrócona, ale również zostawimy wzmożoną częstotliwość linii nr 7, bo też z 12 minut zwiększyliśmy częstotliwość do sześciu - dodaje dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Krzysztof Miler.



Przebudowa torowiska i pętli Pomorzany, to wspólna inwestycja Miasta Szczecin, Szczecińskiej Energetyki Cieplnej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.



Koszt prac, które potrwają dwa lata, to ponad 260 milionów złotych.