Odnowiona figura św. Faustyny Kowalskiej

Figura św. siostry Faustyny Kowalskiej z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu została odnowiona. Rzeźbę zrekonstruowano po tym, jak zniszczył ją wandal.

Do zdarzenia doszło w maju. Sprawca strącił głowę monumentu.- To jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego więc taki czyn to bestialstwo. Takie potraktowanie siostry Faustyny i Pana Jezusa Ukrzyżowanego..., on za nas umarł na krzyżu, on nas wyzwolił, on nas zbawił. To zostało zbezczeszczone, to jest coś strasznego - nie kryli oburzenia wierni.Dzięki zbiórce udało się zdobyć środki na odbudowanie rzeźby. Renowację przejdzie także figura Jezusa, która została podziurawiona. Pieniądze na odnowienie pochodziły między innymi ze zrzutki publicznej Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor.Sprawca profanacji został zatrzymany przez policję. 25-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, grozi za to do lat 5 więzienia.Szybkie zatrzymanie sprawcy było możliwe dzięki nagraniu z monitoringu, który jest przy sanktuarium.