Rurka k. Chojny: cofnijmy się do czasów Templariuszy

Historia Templariuszy z Rurki to temat spotkania zorganizowanego w niedzielę w tej miejscowości. Chodzi o Rurkę koło Chojny.

To tam mieściła się jedna z nielicznych komandorii zakonu na terenach Pomorza Zachodniego.



- Ta kaplica przetrwała 800 lat. Wielu z nas oglądało film "Kod da Vinci". On się kończy sceną w kaplicy Templariuszy w Rosslyn w Szkocji. Ona jest młodsza o 200 lat od naszej kaplicy. Warto zrobić wszystko, by przywrócić pamięć historyczną o tym miejscu i o ludziach, którzy tu żyli - przekonuje ksiądz Krzysztof Łuszczek.



Okoliczni mieszkańcy nie wiedzą jakie tajemnice kryją się na ich terenie.



- Na terenie Rurki chyba niewiele osób wie, bo nawet mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego co znajduje się nieopodal nich, a mianowicie kaplica Templariuszy; dawniej mieściła się tu komandoria. Chcielibyśmy przybliżyć lokalnym mieszkańcom Templariuszy, opowiedzieć kim byli - dodaje Patrycja Woźniewicz-Tałandzis, organizatorka spotkania.



13 października 1307 roku Templariusze zostali aresztowani, a zakon rozwiązano.