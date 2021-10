Pszczelarski kryzys w regionie

Fot. Piotr Rakowski [Radio Szczecin/Archiwum]

Długo nie mogły się wybudzić, wcześnie zaczęły szykować się do zimy - mowa o pszczołach, które źle znoszą zmiany w pogodzie.

O trudnym roku mówią właściciele pasiek, którzy zwracają uwagę, że pszczoły cierpią m.in. z powodu zmian klimatycznych.



Jak mówił w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, Jerzy Samborski pszczoły są bardzo czułe na wahania temperatur.

I coraz częściej potrzebują pomocy człowieka w przetrwaniu.



- Bardzo wcześnie w tym roku, pszczoły zaczęły przygotowania właśnie do tej zimy. Pszczoły są bardzo silnie związane ze środowiskiem naturalnym. Dokarmianie pszczół na wiosnę jest potrzebne, po to one mogły się w miarę normlanie rozwijać. Natomiast wczesne dokarmianie jesienne, prawdopodobnie związane jest z suszami, które nas dotykają, natomiast ta susza cały czas jest - dodał Samborski.



Rząd uruchomił specjalne programy pomocy dla pszczelarzy. Więcej na ten temat na radioszczecin.pl w zakładce audycji "Na Szczecińskiej Ziemi".