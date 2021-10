Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Łobza mają do wydania 160 tysięcy złotych. W mieście ruszyło już głosowanie.

Uczestnicy wybierają spośród sześciu projektów - to m.in. pomysły dotyczące remontów, wyposażenia placów zabaw czy budowy wspólnej przestrzeni do rekreacji dla mieszkańców.



Głosowanie potrwa do 25 października. Głos można oddawać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łobzie lub przez stronę lobez.budzet-obywatelski.org.