Znamy zwycięzców Festiwalu Młodych Talentów

Finaliści FMT fot. Szczecińska Agencja Artystyczna

Trio z Wrocławia, zespół Serca i Antonina zdobyli Grand Prix 15. Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Wybrano ich z prawie 300 zgłoszonych muzyków.

W piątek zaprezentowała się półfinałowa 10. Do finału przeszły trzy grupy - wygrali muzycy z Wrocławia.



"Potraficie wzbudzić szacunek i jestem pewna, że odniesiecie sukces - oceniła zdobywców Grand Prix, przewodnicząca jury, Katarzyna Nosowska i dodała "Nigdy w życiu nie zwątpcie. Jak nie dziś, to jutro, jak nie drzwiami to oknem".



Serca to duet elektroniczny. Tworzą go producenci: Radek Baranowski i Kamil Jagiełło.

Artyści na co dzień tworzą muzykę alternatywną i… punk-rockową. Do współpracy przy premierowym materiale zaprosili wokalistkę - Antoninę.



Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix festiwalu jest wydanie cyfrowe singla i związane z tym działania promocyjne oraz bonusy finansowe ufundowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną.