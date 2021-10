Kołobrzeg podbija stawki w mieszkaniach komunalnych

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze Kołobrzegu podnoszą stawki czynszów w mieszkaniach komunalnych.

Mieszkańcy tych lokali zapłacą więcej, a miejscy urzędnicy tłumaczą, że samorząd i tak dokłada do nich miliony złotych, a podwyżki mają tylko sprawić, że straty nie będą większe.



Maksymalna stawka czynszu wynosi obecnie 7,15 zł za metr kwadratowy i została ustalona jeszcze w 2016 roku. Michał Kujaczyński z Urzędu Miasta w Kołobrzegu tłumaczy, że od tej pory wszystkie koszty, jakie ponosi samorząd poszły mocno w górę.



Maksymalna stawka ma wzrosnąć do 9,25 zł. Dotyczy ona tylko lokali o najwyższym standardzie. Średni poziom czynszu wynosi bowiem obecnie 5,41 zł.



Podwyżki wejdą w życie 1 lutego 2022 roku i sprawią, że miasto uzyska z tytułu czynszów wpływy w wysokości 10 mln zł. Przewidywane koszty utrzymania mieszkań to 15 milionów zł.



Obecnie Kołobrzeg posiada prawie 1300 mieszkań komunalnych.