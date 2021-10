Największa w regionie szpitalna sterylizatornia już otwarta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma nową sterylizatornię. Inwestycja powstała w rekordowym tempie, bo w 9 miesięcy.

To nowy budynek, który połączony jest z gmachem placówki. Podzielony jest na trzy strefy, a znajdują się w nim różnego rodzaju myjki do narzędzi operacyjnych.



Nowa sterylizatornia była potrzebna, bo ta stara była już niewystarczająca - mówi Konrad Jarosz, dyrektor szpitala.



- Szpital SPSK nr 1 to placówka o charakterze zabiegowym. Nie byłby w tym miejscu gdzie jest i nie mógłby się dalej rozwijać, gdyby nie dostał nowego serca. I to jest to nowe serce, z którego jesteśmy bardzo dumni. Dzięki tej inwestycji możemy śmiało patrzeć w przyszłość, możemy mówić o tym, że szpital może się rozwijać, zwiększyć swój potencjał, ale przede wszystkim, może to robić w sposób bezpieczny i odpowiedzialny - mówi Jarosz.



Nowa sterylizatornia w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie jest największą na Pomorzu Zachodnim. Budowa kosztowała ponad 12 mln złotych.