Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dożywocie może grozić kobiecie, która ugodziła nożem w serce swojego konkubenta. 41-letni mężczyzna zmarł.

Do tragedii doszło w niedzielę w jednym z mieszkań w Koszalinie. Początkowo kobieta nie przyznawała się do winy - mówi Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.



- Oświadczała, że jej konkubent przybył do mieszkania z tą raną, bo gdzieś poprzedniego dnia wyszedł kogoś odwiedzać. Po pewnym czasie jednak stwierdziła, że to nie tak przebiegały zdarzenia. Podała, że to ona złapała nóż i ugodziła swojego partnera w klatkę piersiową - mówi Gąsiorowski.



48-latka została zatrzymana. Badanie alkomatem wykazało u niej 1,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu zostanie doprowadzona do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchana i usłyszy zarzuty.