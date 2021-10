Mężczyzna trafił do aresztu, przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

To finał procesu w sprawie brutalnego morderstwa - do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku w Szczecinie.

Jak ustaliła prokuratura, Adrian S. i jego ofiara tego wieczora grali na automatach i zażywali narkotyki. Ponieważ kobieta nie miała gdzie przenocować oskarżony zaprosił ją do siebie.



W jego mieszkaniu dalej przyjmowali narkotyki; w pewnym momencie mężczyzna poszedł do kuchni, przyniósł nóż i tłuczek do mięsa. Zadał nim kilka ciosów w głowę, po czym wielokrotnie ugodził ją nożem. Zwłoki kobiety ukrył w łóżku i wyjechał z miasta.



Mężczyzna trafił do aresztu, przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie.