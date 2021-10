Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

13,5 tysiąca złotych trafiło do Maszewa na promocję czytania. Dotacja pochodzi z rządowego programu Narodowy Program Czytelnictwa.

Za te pieniądze do maszewskiego przedszkola, a także trzech podstawówek w gminie trafią nowe książki, odbędą sie także imprezy, które mają zachęcać do sięgania po książki. Cały koszt projektu to blisko 17 tysięcy złotych.